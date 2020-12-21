Новий штам коронавірусу виявили ще в чотирьох країнах, ВООЗ закликає посилити контроль

- 21 груд. 2020
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Новий вид коронавірусу, виявлений раніше у Великобританії, виявлено також у Нідерландах, ПАР, Данії та Австралії. Новий вид COVID-19 більш заразний, але при цьому не небезпечніший за інших.
Про це повідомляє BBC, посилаючись на Всесвітню організацію охорони здоров'я, передає РБК-Україна, інформує NNS.
Представник Програми надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я ВООЗ Марія Ван Керкхове повідомила, що організація відстежує мутації коронавірусу протягом усього періоду пандемії.
Вчора в Італії підтвердили перший випадок зараження новим різновидом коронавірусу. Лікарі військової поліклініки Челио у Римі виявили штам вірусу у людини, яка недавно приїхала з Великобританії.
Також в італійському МОЗ зазначили, що новий штам вірусу значно легше передається від людини до людини. Розроблені вакцини проти коронавірусу, за даними італійських фахівців, працюють і проти нового виду COVID-19.
На даний момент, коронавірус з Британії підтвердили в Нідерландах, ПАР, Данії, Австралії, Італії.
У зв'язку з цим Всесвітня організація охорони здоров'я закликає Європу посилити підходи до контролю та запобігання розповсюдження вірусу.
"По всій Європі, де передача є інтенсивною і широко поширеною, країнам необхідно подвоїти свої підходи до контролю і запобіганню",
- заявили в ВООЗ.