9-річний хлопець третій рік поспіль стає YouTube-блогером із найбільшим доходом

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У 2020 році ютубером із найбільшим річним доходом став 9-річний американець Раян Каджі зі штату Техас. Його YouTube-канал «Ryan’s World» має майже 42 мільйони підписників і понад 12 мільярдів переглядів, принісши його власнику 29,5 мільйона доларів.

Про це йдеться в рейтингу найбільш оплачуваних блогерів на YouTube, складеному виданням Forbes, пише Громадське, передає NNS.

На каналі 9-річного Раяна виходять відео переважно з розпакуванням іграшок і дитячих ігор та оглядами на них, а також наукові експерименти й читання казок у сімейному колі. Утім, найбільша частка його доходу припадає на рекламу продуктів для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Канал «Ryan’s World» існує з березня 2015 року. Хлопець відтоді вже третій рік поспіль стає найбільш оплачуваним YouTube-блогером. А найбільш популярне відео з Раяном (там хлопець просто бігає, збираючи пластикові яйця) набрало понад два мільярди переглядів і входить до 60 найбільш популярних відео в історії YouTube.

Утім, як повідомляє The Guardian, на канал 9-річного хлопця подали скаргу до Федеральної торгової комісії США. У ній ідеться, що рекламний контент каналу недостатньо відокремлюється від оглядів, а отже, може вводити в оману дітей, на яких він спрямований. Крім того, у таких відео часто оглядається шкідлива їжа.

Окрім Раяна, до десятки ютуберів із найбільшим доходом за версією Forbes цьогоріч (і, до речі, удруге поспіль) потрапила шестирічна росіянка Анастасія Радзінська та її YouTube-канал «Like Nastya». Дівчинка заробила 18,5 мільйона доларів за рік, а відео з нею (і приблизно таким же контентом, як і в Раяна) зібрали 39 мільярдів переглядів. Вона, до речі, є єдиною дівчиною-ютубером у десятці.

Як Forbes оцінює ринок ютуберів?

Forbes оцінював доходи YouTube-блогерів із 1 червня 2019 року до 1 червня 2020 року на основі даних ресурсів «Captiv8», «SocialBlade» і «Pollstar», а також інтерв'ю з представниками галузі.

Як зазначає видання, порівнюючи з попереднім роком дохід найбільш оплачуваних ютуберів зріс на 30% і становить 211 мільйонів доларів. Пов’язують це автори рейтингу з локдаунами, введеними в різних країнах через коронавірусну пандемію: люди вдома почали проводити більше часу в онлайні, зокрема й на YouTube.

На другому місці в десятці ютуберів із найбільшим доходом — Джиммі Дональдсон («Mr Beast»), який заробив за рік 24 мільйони доларів на відео, де, за іронією долі, він роздає великі суми грошей друзям і підписникам за виконання різноманітних завдань (або й просто так).

А на третьому місці — канал «Dude Perfect», яким володіють одразу п’ятеро американців (Кобі Коттон, Корі Коттон, Ґарет Гільберт, Коді Джонс і Тайлер Тоні). У своїх відео вони грають у різноманітні ігри та влаштовують собі челенджі.