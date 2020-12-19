Росія поверне українську ікону, подаровану Лаврову у Боснії. Її могли вивезти з Луганська

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Росія поверне ікону, подаровану у Боснії і Герцеговині керівнику міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, для з'ясування її походження по лінії Інтерполу, повідомили в МЗС РФ, передає NNS з посиланням на BBC News Україна.

"Ікону повернуть дарувальникам для подальшого уточнення її історії по лінії Інтерполу",

- цитує заяву агенція "Інтерфакс".

16 грудня у Боснії та Герцеговині спалахнув скандал після зустрічі співпрезидента від сербської громади Мілорада Додіка з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Пан Додік 14 грудня подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська.

Як пишуть місцеві ЗМІ, на підтвердження автентичності ікони показали офіційну печатку на звороті. На ній вказано, що картина була власністю української УРСР.

Місцеві видання також вказують на слова пана Додіка про те, що ікону знайшли в Луганську.

Фотографії ікони та печаток опублікувала місцева інформаційна агенція SRNA.

Прокуратура країни вже розпочала розслідування справи щодо походження ікони.

Міністерка закордонних справ БіГ Бісера Турковіч вже заявила, що правоохоронці мають розібратись в ситуації, а звинувачення дуже серйозні.

Додік, Лавров та ікона

У БіГ є одночасно три співпрезиденти від основних етнічних груп держави - боснійців, сербів та хорватів. Це так звана президія.

Інші два її члени відмовились зустрічатись із Сергієм Лавровим.

Посольство України в Боснії та Герцеговині 16 грудня направило владі країни офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію та пояснити, що це за ікона та як вона потрапила у Боснію і Герцеговину.

Про це у коментарі ВВС News Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Посольство України передало 16 грудня офіційну ноту МЗС Боснії і Герцеговини з вимогою надати пояснення та повну інформацію про обставини цієї справи. Українська сторона вимагає роз'яснень, як ікона з'явилась на території БіГ та які обставини спонукали подарувати її російському міністру",

- заявив пан Ніколенко.

Він додав, що 18 грудня відбулась зустріч тимчасового повіреного у справах України в БіГ із заступником голови МЗС БіГ.

"Український дипломат наголосив, що тимчасова окупація РФ окремих територій України супроводжується грабуванням культурного, релігійного і матеріального спадку України. Посадовець МЗС БіГ запевнив, що інформація щодо шляхів набуття головою президії БіГ ікони наразі з'ясовується компетентними органами БіГ",

- повідомив речник.

МЗС України очікує надання вичерпної інформації у цій справі.

Як вказують місцеві ЗМІ, вони отримали копію листа від українського посольства боснійським дипломатам. Тож цитують деякі його моменти.

Зокрема українські дипломати наголосили колегам, що Луганськ є "тимчасово окупованим Російською Федерацією", а тому приховування інформації про походження ікони буде "означати підтримку агресивної політики РФ проти України".

Мілорад Додік не вперше потрапляє у скандал з українськими дипломатами. У час, коли він був президентом автономного регіону БіГ Республіки Сербської (2010-2018 роки) він підтримував дії Росії в Криму.

У березні 2014 посольство України засуджувало слова посадовця про підтримку анексії Росією Криму.