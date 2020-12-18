Російських спортсменів на два роки відсторонили від Олімпіад

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Спортивний арбітражний суд (CAS) оголосив рішення щодо спору Російського антидопінгового агентства та Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). CAS заборонив російським спортсменам протягом наступних двох років виступати на великих міжнародних змаганнях під прапором РФ. Хоч WADA вводила санкції на 4.

Про це йдеться на сайті CAS, пише Громадське, інформує NNS.

На змаганнях Росія не зможе використовувати назву своєї країни, прапор і гімн. Водночас спортсмени з РФ зможуть виступати під нейтральним прапором, якщо вони не причетні до допінгових скандалів або приховування результатів тестів.

Також рішення Спортивного арбітражного суду заборонило Росії брати участь у торгах на проведення великих спортивних заходів протягом двох років.

Рішення працюватиме до 16 грудня 2022 року, хоча попереднє покарання, яке й оскаржила РФ у CAS, становило 4 роки. Покарання вже набуло чинності.

Санкції зокрема торкнуться літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо, що відбудуться у 2021 році, та зимових ігор-2022 в Пекіні.

Допінговий скандал

У грудні 2017 року російську збірну відсторонили від участі в Олімпійських іграх 2018 року в Південній Кореї через допінг-скандал. Тоді близько 300 російських спортсменів запідозрили у вживанні допінгу.

У 2019 році Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відкрило понад сотню справ щодо російських спортсменів, яких підозрюють у використанні допінгу на Олімпіаді у Сочі. 9 грудня 2019 року Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на чотири роки позбавив Росію права брати участь у великих міжнародних турнірах, включно з Олімпіадами й чемпіонатами світу.

Такі санкції проти Росії пов’язані з тим, що після часткового відновлення статусу російського антидопінгового агентства РФ мала передати WADA дані Московської антидопінгової лабораторії з пробами російських спортсменів — Російська антидопінгова агенція (РУСАДА) зробила це, але експерти WADA виявили, що хтось несанкціоновано вніс серйозні зміни у неї. Доступ до неї був лише у вищих спортивних посадовців РФ.

Згодом РУСАДА оскаржила рішення WADA у Спортивному арбітражному суді.

фото REUTERS