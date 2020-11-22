У ВООЗ передрікли третю хвилю коронавірусу

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У ВООЗ попереджають про велику вірогідність третьої хвилі коронавірусу, повідомляє NNS , посилаючись на Ракурс.

Коронавірус у світі розповсюджується з невпинною швидкістю. На Європу очікує третя хвиля пандемії коронавірусу вже на початку наступного року, - вважають у ВООЗ.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) очікують, що нова хвиля виникне через недостатність розвинутості інфраструктури. Про це повідомляє Reuters.

Якщо керівники країн не збудують необхідну інфраструктуру, то ми матимемо на початку наступного року третю хвилю,

— повідомив спеціальний представник генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я з COVID-19 Девід Набарро.

За його словами, Європа сильно відстала від Азії, де люди дотримуються карантинних обмежень, встановлених урядами країн. Він додав, що жителі Азії захищають групи, що знаходяться у найвищому ризику, і це ускладнює поширення коронавірусу.

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