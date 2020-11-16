Працює навіть у бурю: користувачі протестували супутниковий інтернет Starlink від Маска

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Супутниковий інтернет Starlink від аерокосмічної компанії SpaceX Ілона Маска працює без перебоїв навіть за мінусової температури, сильного снігопаду та поривів вітру. Принаймні так кажуть перші користувачі.

Відгуки тих людей, які вже встигли протестувати нову систему, зібрав Business Insider, пише Громадське, передає NNS.

Користувачі розповіли, що за таких умов швидкість інтернету складає до 175 Мбіт/с. Видання зазначає, що люди також надали фото і відео, які доводять працездатність нової системи супутникового зв’язку.

Так, за температури мінус 11 градусів за Цельсієм швидкість інтернету досягала 175 Мбіт/с, якщо температура опускалась, то швидкість падала до 150-160.

Водночас дуже сильний снігопад значно погіршив швидкість. Так, один з користувачів (особи всі вони не розкривають через угоду зі SpaceX), який живе на півночі США, розповів, що коли у нього за годину випало близько 7 сантиметрів снігу, а вітер був близько 80 кілометрів за годину, швидкість зв’язку впала до 20-30 Мбіт/с, система показувала, що «зв’язок поганий».

Термінал користувача з півночі США Фото: Reddit

Як це працює?

Якщо ви ще не чули, компанія SpaceX запускає на орбіту мінісупутники, які у підсумку мають забезпечити інтернет-з’єднання по всій планеті, а поки воно є в деяких районах США і Канади, де його тестують.

Користувачам надали спеціальні термінали, які приймають сигнал, їх вже охрестили «НЛО на палці». Також тут є WiFi-роутер, який і роздає інтернет. Термінал коштує 499 доларів, а щомісячна підписка — 99.

Один з користувачів розповів, що в нього це «НЛО» залишалось в робочому стані, попри низьку температуру і снігопад — термінал нагрівав сніг, і той танув.

А чоловік із півночі США, у якого швидкість з'єднання дуже впала, все одно був дуже задоволеним. Він наголосив, що в його глушині такий зв’язок — просто мрія.