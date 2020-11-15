Заможні люди почали цікавитися придбанням бункерів та готуються захищатись від катаклізмів

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Заможна частина населення у США все більше цікавиться можливістю придбати приватний бункер та іншими способами захистити себе від різноманітних надзвичайних ситуацій.

Про це пише видання Financial Times, передає Громадське, інформує NNS.

Низка великих пожеж, які спустошили західне узбережжя США, та пандемія коронавірусу змусили американців звернути увагу на послуги спеціалізованих агентів з нерухомості, консультантів зі стихійних лих та на ретейнерну медицину. Багата частина громадян США винаймає сховища та замовляє послуги за нечувані суми, недоступні простим громадянам.

Ден Річардс, керівник компанії Global Rescue, що надає евакуаційні послуги, заявив, що за останні 5 місяців у нього зʼявилося більше клієнтів, ніж за попередні 16 років роботи. У переліку послуг компанії: медичні послуги, послуги служби безпеки, розвідки та реагування на кризи, які надають корпораціям, урядам та приватним особам.

Він зазначив, що нині люди стикаються з реальними ризиками та небезпеками, про які ще 10 років тому навіть не здогадувалися.

Так, люди у США змогли відчути після пожеж у Каліфорнії значне підвищення температури та зменшення кількості опадів.

Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує, що між 2030 і 2050 роками кліматичні зміни стануть причиною смерті 250 тисяч людей щорічно. Також серед причин смертності у майбутньому називають тепловий стрес та інфекційні захворювання.

Поки бідному населенню не залишається нічого для опору катаклізмам, багатії починають готуватися до майбутніх проблем вже сьогодні. Ті, хто мають ресурси, винаймають висококласних лікарів, дієтологів і навіть психотерапевтів.

Та є і ті, хто починає готуватися до більш радикальних заходів та винаймає кліматично контрольовані бункери.

Наприклад, каліфорнійська компанія Vivos Group пропонує орендувати 600 колишніх військових бункерів на пагорбах Південної Дакоти, які оснастили повітряними фільтрами для захисту мешканців від пожеж і задимленого повітря.

Водночас епідеміолог і колишній уповноважений з охорони здоров'я міста Детройт Абдул Ель-Саєд заявив, що у країні планують залучити фінансування для створення системи охорони здоров'я, яка б захищала усіх від майбутніх кліматичних змін.

«Якщо багаті люди виходять із системи, то вона працює не для всіх. Просто всі інші не мають засобів вийти з системи»,

ㅡ заявив він.

Фото: Vivos