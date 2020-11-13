Президент Туркменістану відкрив 15-метровий пам'ятник собаці

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Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відкрив у столиці Ашхабаді пам'ятник алабаю. Як пише Укрінформ, про це повідомляє державне інформагентство «Туркменістан сьогодні», передає NNS.

Як зазначається, "ініціатива поставити пам'ятник собаці, проявивши, таким чином, повагу і шану до нечуваної відваги і великого доброго серця цих чудових тварин, підкресливши їхню роль в історичній долі нації і те місце, яке вони займають у житті народу, належить главі Туркменістану".

Висота фігури собаки складає 6 метрів, вона встановлена ​​на постаменті заввишки 9 метрів.

Таким чином, 15-метровий монумент, розташований на площі діаметром у 36 метрів добре проглядається з усіх боків і помітний здалеку.

Пам'ятник було представлено під час відкриття цілого комплексу новобудов.

Портал Хроніки Туркменістану зазначає, що вийшов перший номер журналу «Türkmeniň nusgalyk alabaýy» («Зразковий туркменський алабай»), заснований Міжнародною асоціацією «Туркменські алабаї» для популяризації у світі цієї породи собак.

Перший номер починається з вірша, який присвячено президентом Гурбангули Бердимухамедовим туркменському алабаю.

У минулому році Бердимухамедов презентував книгу «Туркменський алабай». У країні також створили Асоціацію «Туркменські алабаї», яку очолив син президента. А в кінці серпня 2019 року президентові Туркменістану представили плани будівництва племінних центрів туркменського алабая, які будуть зведені в Ашхабаді і в усіх областях.

Туркменський алабай (або вовкодав) - різновид середньоазіатської вівчарки.