БелАЕС призупинила вироблення електроенергії

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Вироблення електроенергії на Білоруській атомній станції, яку запустили на вихідних, тимчасово припинено. Потрібна заміна певного обладнання.

Про це заявив представник інформаційного центру БелАЕС, з посиланням на Інтерфакс-Захід передає РБК-Україна, інформує NNS.

БелАЕС запустили в суботу, 7 листопада.

"Вироблення електроенергії на БелАЕС на даний момент немає",

- сказав представник .

Також видання tut.by повідомляє, що турбіна зупинена через вихід з ладу трансформаторів напруги. За його даними, причиною зупинки стали вибухи декількох трансформаторів напруги на одному з агрегатів, пов'язаних з генератором.

Минулої суботи президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав БелАЕС і назвав її запуск історичною подією. За його словами, Білорусь стає ядерною державою.

Він також закликав Литву і Польщу повернутися до діалогу. Хоча до цього звинувачував їх у втручанні в справи Білорусі.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Литви надіслало Білорусі ноту протесту з закликом зупинити запуск атомної електростанції (БелАЕС), побудованої біля литовського кордону. Вільнюс вважає за необхідне зупинити введення станції в експлуатацію поки на ній не будуть забезпечені стандарти ядерної безпеки та природоохоронні вимоги. Також парламент балтійської республіки оголосив станцію загрозою національної безпеки.

Після того, як перший енергоблок Білоруської атомної електространціі (АЕС) було включено в об'єднану енергосистему країни, Литва припинила імпорт електроенергії з Білорусі через свої електромережі.