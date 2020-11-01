У Словаччині за один день 50% населення безкоштовно протестували на Covid-19

Завантажте мобільний додаток сайту

У Словаччині за один день 50% жителів країни протестували на коронавірус, аби зупинити другу хвилю епідемії. Про це NNS повідомляє з посиланням на Факти.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Наг зазначив, що з 2,58 мільйона словаків, які пройшли тестування, 25 850 (близько 1%) отримали позитивні результати й тепер мають відправитися на самоізоляцію.

Для проведення тестування залучили понад 40 тисяч медиків, а також загони солдатів, поліцію, держслужбовців і волонтерів. Усього в країні відкрили приблизно 5 тисяч точок тестувань. Сам тест є безкоштовним і добровільним, однак ті, хто відмовляються його робити, також змушені будуть сидіти на самоізоляції.

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович вибачився за тиск на людей для участі в тестуванні, але заявив, що вимога обґрунтована.

Раніше ми повідомляли: На вулицях Мінська з’явилася бронетехніка з кулеметами