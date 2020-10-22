Немецкий онколог назвал три фактора, которые помогут избежать рака

Завантажте мобільний додаток сайту

По прогнозам специалистов, в ближайшие пару десятилетий случаев рака в мире станет почти вдвое больше, чем сейчас. Глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге профессор Михаэль Бауманн назвал три правила, соблюдение которых поможет максимально снизить риск рака.

Бауманн уверен, что необходимо отказаться от курения, правильно питаться и вести активный образ жизни.

Врачи считают, что в подавляющем большинстве случаев причиной рака является образ жизни, а не генетика. Хотя и этот фактор, а также возникновение случайных мутаций нельзя сбрасывать со счетов, определяющими современные врачи считают все же причины, связанные с образом жизни.

Бауманн рассказал, что, согласно исследованиям, около трети случаев рака, причем всех его видов, имеют связь с курением. То есть, отказ от курения — уже большой шаг на пути к профилактике рака. Если же вы к тому же занимаетесь спортом и правильно питаетесь, то, по мнению онколога, таким образом существенно снизите для себя риск развития рака.

Также он добавил, что в ближайшие несколько десятилетий мы столкнемся с существенным ростом случаев онкологических заболеваний. Так, к 2040 году специалисты прогнозируют, что больных раком станет вдвое больше, чем сейчас. Бауманн отметил, что это связано в том числе с ростом численности населения и продолжительности жизни, поскольку с возрастом риск развития рака увеличивается.