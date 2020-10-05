Mercedes-Benz почав випускати дитячі візки (фото)

- 05 жовт. 2020
- Перегляди: 21
Завантажте мобільний додаток сайту
Автовиробник Mercedes-Benz із німецьким виробником дитячих візків преміум-класу Hartan почали спільне виробництво серії дитячих візків Avantgarde, з посиланням на Daimler повідомляє The Village Україна, передає NNS.
Зазначається, що серія буде представлена в чотирьох конструкціях.
Це спортивні візки з великими поворотними колесами і підсвіткою, кажуть у компанії. Завдяки цьому можна буде їздити дорогами будь-якої місцевості.
Колеса візка – копія оригінальних дисків від Mercedes-AMG.
«Стандартне гальмо, регулюєма по висоті ручка, центральна система фіксації і п'ятиточковий ремінь безпеки з плечовими накладками забезпечують максимальну безпеку на будь-якій місцевості»,
— йдеться нв повідомленні Daimler.
Довідково:
Компанія Mercedes-Benz планує до 2040 року стати вуглецево-нейтральним виробником. Це означає, що до того часу виробництва компанії забезпечать нульові викиди вуглекислого газу в атмосферу.
Фото: Mercedes-Benz/ Daimler