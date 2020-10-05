Mercedes-Benz почав випускати дитячі візки (фото)

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Автовиробник Mercedes-Benz із німецьким виробником дитячих візків преміум-класу Hartan почали спільне виробництво серії дитячих візків Avantgarde, з посиланням на Daimler повідомляє The Village Україна, передає NNS.

Зазначається, що серія буде представлена ​​в чотирьох конструкціях.

Це спортивні візки з великими поворотними колесами і підсвіткою, кажуть у компанії. Завдяки цьому можна буде їздити дорогами будь-якої місцевості.

Колеса візка – копія оригінальних дисків від Mercedes-AMG.

«Стандартне гальмо, регулюєма по висоті ручка, центральна система фіксації і п'ятиточковий ремінь безпеки з плечовими накладками забезпечують максимальну безпеку на будь-якій місцевості»,

— йдеться нв повідомленні Daimler.

Довідково:

Компанія Mercedes-Benz планує до 2040 року стати вуглецево-нейтральним виробником. Це означає, що до того часу виробництва компанії забезпечать нульові викиди вуглекислого газу в атмосферу.

Фото: Mercedes-Benz/ Daimler