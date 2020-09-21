Найбільші світові банки роками дозволяли злочинцям відмивати гроші і уникати санкцій

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Витік даних Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) США свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу дозволяли злочинцям відмивати «брудні» гроші. Також російські олігархи обходили через них санкції. Серед фігурантів є і українці, а загальна сума транзакцій — близько 2 трильйонів доларів.

Про це пише американське видання BuzzFeed, передає Громадське, інформує NNS.

Саме видання BuzzFeed отримало доступ до документів і поділилося ними з колегами з Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) та колегами з 88 країн світу. Серед них і українські журналісти, зокрема агенції «Слідство.Інфо».

Файли FinCEN — це понад 2500 документів, більшість із яких банки відправляли владі США в період із 2000 по 2017 рік. Ці документи є одними з найбільш ретельно охоронюваних секретних документів міжнародної банківської системи. Банки використовують їх для повідомлення про підозрілу поведінку, але вони не є доказом правопорушень або злочинів.

Майже півтора року журналісти досліджували та перевіряли підозрілі транзакції. Вони стосуються багатьох країн, від Туркменістану до Сінгапуру, злочинів, від наркотрафіку до продажу старого обладнання під виглядом нового, а також політиків, зокрема Пола Манафорта та Володимира Путіна. Результати розслідування журналісти почали публікувати у неділю ввечері.

Як зазначає головна редакторка «Слідства.Інфо» Анна Бабінець, яка також працювала з таємними файлами, у них спливають компанії, пов’язані з Коломойським, Ахметовим, Клюєвим та іншими відомими українцями. За її словами, журналістські розслідування щодо них будуть публікуватися найближчими днями та тижнями виданнями по всьому світу.

«Слідство.Інфо» пише, що окрема історія про можливі фінансові зловживання стосується українського бізнесмена й політика часів президентства Віктора Януковича, одного з найближчих соратників президента-втікача, Юрія Іванющенка. Ідеться про постачання обладнання на державну вугільну шахту імені Бажанова, що в Макіївці. Невдовзі після аварії на ній 29 липня 2011 року, яка забрала життя 11 людей, українські аудитори звернули увагу на те, хто постачав обладнання на шахту і взагалі забезпечував оновлення її фізичних активів.

Виявилось, що постачальником обладнання для шахти імені Бажанова була кіпрська компанія Tornatore. Вона продовжила робити це й після аварії — так, у грудні 2011-го, відповідно до документів FinCEN, Tornatore отримала 5,5 мільйонів доларів від ТОВ «Газенерголізинг», яка надавала в користування обладнання. Наступного дня Tornatore перерахувала 999 994 долари російській лізинговій компанії, якою частково володів уряд РФ. Такі близькі до круглих суми, зазначають у матеріалі, часто є ознакою схем із відмивання грошей.

Попри те, що оновлення обладнання нібито проводилось на шахті і до, й після аварії, на ділі її плачевний фізичний стан не змінювався.

Юрій Іванющенко, за офіційними повідомленнями, 2014 року залишив країну. Зараз щодо нього ведуться розслідування в Україні та Швейцарії через можливе розкрадання мільйонів доларів.

Швейцарський адвокат Вінсент Соларі, якого журналісти назвали представником Юрія Іванющенка, стосунок останнього до Tornatore й «Газенергохолдингу» заперечив. Однак фактів на підтвердження своєї тези не навів.

Водночас українська журналістка Тетяна Козирєва, яка також брала участь у розшифровці даних, заявляє, що у них фігурують імена українських чиновників, олігархів і навіть президентів.

Що стало відомо про банки?

Банк HSBC дозволив шахраям перемістити викрадені мільйони доларів по всьому світу, навіть після того, як дізнався від американських слідчих, що ця схема була шахрайством.

Один із найближчих соратників президента Росії Володимира Путіна використовував Barclays Bank у Лондоні, щоб уникнути санкцій.

використовував Barclays Bank у Лондоні, щоб уникнути санкцій. Американський фінансовий холдинг JP Morgan, що об'єднує кілька великих банків, дозволив компанії перемістити понад 1 млрд доларів через лондонський рахунок, не знаючи, кому він належить. Пізніше банк виявив, що компанія може належати мафіозі зі списку 10 найбільш розшукуваних ФБР.

Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів не відреагував на попередження про місцеву фірму, яка допомагає Ірану ухилятися від санкцій .

. Deutsche Bank передавав «брудні» гроші організованій злочинності, терористам і наркоторговцям.

Standard Chartered переводив готівку в Arab Bank більш ніж десять років після того, як рахунки клієнтів у йорданському банку використовувалися для фінансування тероризму.

Згадані в цій історії банки заявили, що не можуть коментувати конкретні операції через закони про банківську таємницю, зазначає BuzzFeed News.

Чому це важливо?

За законом, банки повинні слідкувати за тим, щоб не допомагати відмивати гроші. Вони повинні знати, хто є їхніми клієнтами, а якщо у банку є докази злочинної діяльності, вони повинні припинити переміщення грошей.

Цей витік даних відрізняється від інших тим, що містить документи не лише кількох компаній. Він демонструє ряд потенційно підозрілих дій за участі компаній і приватних осіб, а також підіймає питання, чому банки, які замітили підозрілу діяльність, не завжди діяли так, як потрібно.

FinCEN заявив, що витік може вплинути на національну безпеку США, поставити під загрозу розслідування і безпеку установ і осіб, які подають звіти. Минулого тижня FinCEN оголосив про пропозиції щодо перегляду своїх програм по боротьбі з відмиванням грошей.