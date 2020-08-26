Екоактивістка Грета Тунберг повертається до школи після річної перерви

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У шведської 17-річної екоактивістки Грети Тунберг у серпні закінчилася академічна відпустка — вона знов повертається до школи. Про це Грета написала в Instagram, передає Громадське, інформує NNS.

Грета не розповіла, в якому міста продовжуватиме навчання.

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Скрін: Instagram/gretathunberg

Чому Грета кинула школу?

Коли їй було 15, Тумберг перестала відвідувати школу п'ятницями, а замість цього почала виходити з одиничними пікетами до будівлі парламенту Швеції, вимагаючи знизити рівень викиду парникових газів в країні. Її «шкільний страйк за клімат» перетворився у громадський рух школярів і студентів по всій планеті.

Тож один академічний рік активістка присвятила популяризації необхідності боротися зі змінами клімату та глобальним потеплінням.

Що вона робила?

У серпні 2019 року Грета перетнула Атлантичний океан на яхті з нульовими викидами. Вона за 15 днів пропливла від Великої Британії до Нью-Йорку в США.

У вересні Грета Тунберг на Генасамблеї ООН під час свого виступу звинуватила світових лідерів у зраді нового покоління через недостатню боротьбу проти зміни клімату.

«Я повинна повернутися в школу на іншому боці океану. Ви покладаєте надію на нас, молодь. Як ви смієте! Ви розкидуєтеся порожніми словами, ви вкрали мої мрії, моє дитинство!»,

— сказала тоді активістка.

Відео її виступу стало вірусним як серед прихильників, так і серед противників.

У 2019 році Грета активно брала участь у мітингах екоактивістів у США та Канаді. Вона мала взяти участь у Кліматичній конференції ООН у грудні 2019 року в Чилі. Але на тлі масових протестів у країні конференцію перенесли до Іспанії. Тоді вона опинилася на іншому боці Атлантики, їй допомогли потрапити до Європи на човні її прихильники.

Дівчина припливла до Лісабону (Португалія) та потягом дібралася до Мадриду, бо не користується літаками через забруднення.

Грета Тунберг також отримала «альтернативну Нобелівську премію» — «За правильний спосіб життя», а також стала людиною року.

Щоправда, американський президент Дональд Трамп назвав це «безглуздям», адже сам Трамп теж був претендентом на звання людини року через процес імпічменту.

Натомість її підтримав американський актор Леонардо Ді Капріо. Він має фонд, який фінансує різні організації по захисту навколишнього середовища. Актор навіть інвестував в екологічний взуттєвий бренд.

Крім того, на честь Грети назвали новий вид равликів, а також про неї мають зняти серіал.

У березні 2020 року дівчина начебто перехворіла на COVID-19. Вона відчувала симптоми захворювання, але пройти тест не мала можливості.