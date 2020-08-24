Дослідники виявили докази того, що Шекспір був бісексуалом

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Дослідники з Великої Британії стверджують, що під час останнього аналізу сонетів англійського драматурга Вільяма Шекспіра виявили докази того, що він був бісексуалом, передає Громадське, інформує NNS.

Як пише The Telegraph, професор Стенлі Веллс і доктор Пол Едмондсон переробили 154 сонети Шекспіра з видання 1609 року в тому порядку, в якому вони, швидше за все, були написані. Додавши сонети з його п'єс, у вчених вийшло 182 сонети, що датуються приблизно 1578 роком.

Шекспір у своїх сонетах зашифрував людей, яких кохав: спершу йшлося про вродливого молодика (Fair Youth), а пізніше — про чорняву панянку (Dark Lady), яка переманила поета від молодика. Водночас дослідники вважали, що ці образи стосуються конкретних людей. Нині ж Веллс та Едмондсон стверджують: вони збірні й позначають кількох людей одночасно.

«Мова сексуальності в деяких сонетах, які виразно адресовані чоловікові, не залишає сумнівів того, що Шекспір ​​був бісексуалом»,

— заявив доктор Едмондсон.

Науковці додають, що всі сонети Шекспіра будуть опубліковані у видавництві Cambridge University Press 10 вересня.

Чому виник інтерес до сексуальної орієнтації Шекспіра?

Ця тема вже багато років викликає інтерес у вчених. З середини 80-х стало популярним говорити про Шекспіра як про гея. Але він був одружений і мав дітей. Хоча деякі з його сонетів адресовані жінці, а інші — чоловікові (як кажуть науковці).

Останній раз дискусія проводилася у 2014 році, і в ній брав участь цей же професор Веллс, який не погоджувався з коментарями запрошеного професора Університетського коледжу Лондона Браяна Віккерса.

Вікерс стверджував, що в огляді книги Times Literary Supplement було неправильно стверджувати, що 119 сонетів Шекспіра були написані в «переважно гомосексуальному контексті».

«Коли поет, якого звуть Вільям, пише вірші з болісною і безсоромною сексуальною відвертістю... не позбавлений підстав висновок, що він може писати з глибини свого власного досвіду»,

— стверджував професор Веллс.