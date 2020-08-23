Жить долго: названа специя, которая продлевает молодость

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Приоритет сохранения вашего здоровья как можно дольше становится все более актуальным с возрастом. Жизненный опыт учит, что существует множество болезней, которые угрожают вашей жизни.

Хотя вы не можете полностью защитить себя от этих угроз, вы можете предпринять некоторые шаги, чтобы убедиться, что вы находитесь в наилучшей оборонительной позиции, если болезни нанесут удар.

Исследования показывают, что питание является ключевой составляющей, а некоторые его элементы обещают снизить риски, связанные с двумя главными убийцами - сердечными заболеваниями и раком.

Фактически, определенные диетические продукты обладают свойствами, которые могут обеспечивать защиту от обоих болезней. В данном случае речь идет о такой специи как черный перец. Популярная приправа связана со снижением уровня холестерина в крови - маркера сердечных заболеваний.

Экстракт черного перца был изучен на животных на предмет его способности снижать уровень холестерина. Кроме того, черный перец и пиперин (активный ингредиент черного перца), как полагают, повышают абсорбцию пищевых добавок, которые обладают потенциальным снижающим уровень холестерина эффектом, таких как куркума и красный дрожжевой рис.

Кроме того, исследования показали, что черный перец может увеличить абсорбцию активного компонента куркумы - куркумина - до 2000 процентов.

Противораковые свойства черного перца

Исследователи предполагают, что активное соединение черного перца, пиперин, может иметь противораковые свойства.

Хотя никаких испытаний на людях не проводилось, исследования в пробирках показали, что пиперин замедляет репликацию клеток рака груди, простаты и толстой кишки и вызывает гибель раковых клеток.

Другое исследование в пробирке провело скрининг 55 соединений из специй и обнаружило, что пиперин из черного перца был наиболее эффективным для повышения эффективности традиционного лечения тройного отрицательного рака груди, самого агрессивного типа рака.

Более того, пиперин продемонстрировал многообещающие эффекты в лабораторных исследованиях по обращению вспять множественной лекарственной устойчивости раковых клеток - проблема, которая влияет на эффективность химиотерапевтического лечения.

Общие диетические советы

Важно отметить, что черный перец должен составлять часть вашего общего подхода к здоровому питанию.

Руководство Eatwell показывает, что для того, чтобы иметь здоровую и сбалансированную диету, люди должны:

Есть не менее пяти порций разнообразных фруктов и овощей каждый день.

Основывать приемы пищи на продуктах с высоким содержанием крахмала, таких как картофель, хлеб, рис или макаронные изделия.

Употребляйте молочные или кисломолочные продукты

Ешьте фасоль, бобовые, рыбу, яйца, мясо и другой белок.

Выбирайте ненасыщенные масла и пасты и ешьте их в небольших количествах.

Пейте много жидкости (не менее шести-восьми стаканов в день).

Если вы употребляете продукты и напитки с высоким содержанием жира, соли и сахара, ешьте их реже и в небольших количествах.

В руководстве Eatwell также говорится, что нужно стараться выбирать различные продукты из пяти основных групп продуктов, чтобы получить широкий спектр питательных веществ.

Упражнения также необходимы, если вы хотите жить здоровой и полноценной жизнью до старости.

Чтобы оставаться здоровыми, взрослые должны стараться быть активными каждый день и стремиться достичь как минимум 150 минут физической активности в течение недели с помощью различных занятий.

Для большинства людей самый простой способ начать двигаться - это сделать активность частью повседневной жизни, например ходьбу или езду на велосипеде, вместо того, чтобы использовать машину для передвижения.

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