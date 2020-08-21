Чи можуть чоловіки заразитися коронавірусом через пісуари?

Завантажте мобільний додаток сайту

Група китайських дослідників змоделювала рух часточок під час змиву в пісуарі і з’ясувала: вони піднімаються достатньо високо і швидко, щоб чоловік, який користується пісуаром, міг заразитися коронавірусом (якщо він у цих часточках міститься), пише Громадське, передає NNS.

Про це свідчить дослідження, оприлюднене в науковому виданні Physics of Fluids.

Один із найбільш поширених шляхів передачі коронавірусу — повітряно-крапельний. На цій думці сходяться і Всесвітня організація охорони здоров’я, і незалежні фахівці. Втім інші шляхи передачі SARS-CoV-2 також існують.

Так, у липні група науковців звернулася до ВООЗ із проханням вивчити можливість повітряно-аерозольного шляху передачі вірусу, оскільки він може бути потенційно навіть небезпечнішим за повітряно-крапельний.

Крім того, частки вірусу знаходили у спермі, екскрементах і, нещодавно, сечі людей. Це, своєю чергою, впливає на рекомендації фахівців із охорони здоров’я щодо можливої передачі коронавірусу інтимним шляхом.

Група китайських дослідників під керівництвом Сіцзяна Вана й Сяньдуна Лю вирішила перевірити, чи можуть чоловіки потенційно заразитися коронавірусом, використовуючи пісуари. Поштовхом до дослідження стало підтвердження факту, що принаймні двоє людей у Пекіні (де нині спостерігається друга хвиля коронавірусу) заразилися COVID-19 через громадські вбиральні.

Учені змоделювали рух мікрокрапель під час змиття води в пісуарі й розрахували їх траєкторію. З’ясувалося, що понад 57% цих крапель вилітають із пісуара і вже за 5,5 секунд підлітають на висоту до 84 сантиметрів — на рівні чоловічого стегна. Це набагато швидше, ніж у випадку користування унітазом (35 секунд).

У Китаї пісуари встановлюють у густонаселених районах, а тому вони можуть стати потенційним джерелом рознесення коронавірусу. Тому автори рекомендують зробити обов’язковим носіння масок у громадських вбиральнях, аби зменшити ризик зараження.

Звичайні унітази так само можуть розносити частинки коронавірусу — та ж група вчених довела це ще у червні. Тоді з’ясувалося, що під час змиття 40-60% частинок можуть підлітати на висоту понад метр і вилітати за межі унітазу. А тому дослідники порадили змивати його тільки із закритою кришкою.