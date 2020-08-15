У Пентагоні підтвердили створення підрозділу для вивчення НЛО: що вони робитимуть?

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У Міністерстві оборони США підтвердили чутки про створення спеціальної робочої групи для вивчення невпізнаних летючих об’єктів (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force), пише Громадське, передає NNS.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Група має виявляти, аналізувати та складати перелік НЛО, які потенційно можуть загрожувати національній безпеці США. Співробітникам групи повідомлятимуть про випадки, коли людина помітила літальний апарат, але відразу не могла зрозуміти за чим вона спостерігає.

Водночас ця група не обов'язково виявлятиме саме інопланетні апарати. Пентагон хоче слідкувати за незаконними вторгненнями літаків на американські полігони, а ці літаки можуть бути цілком земного походження.

Працюватиме група під керівництвом Міністерства військово‑морських сил США.

Чи справді шукатимуть позаземні апарати?

Як повідомляв New York Times, за словами колишніх чиновників, які працювали над пошуком НЛО, більшою мірою розвідка намагається шукати не докази існування технічних пристроїв з інших планет, а має слідкувати, чи використовують якісь нові технології в авіації потенційні противники США, як-от Китай або Росія.

Зокрема сенатор Марко Рубіо, який очолює комітет з розвідки, казав, що найбільше занепокоєння викликають невпізнані об’єкти над американськими військовими базами, бо це, наприклад, може свідчити про «технологічний стрибок» якоїсь країни, яка конкурує зі США.

Крім того, наприкінці квітня Пентагон офіційно оприлюднив три відеозаписи з 2004 та 2015 років, на яких зафіксовані нібито невпізнані летючі об’єкти.

Трохи згодом Міністерство оборони США розповіло про ще 8 випадків НЛО.

Фото ілюстраційне з вільного доступу