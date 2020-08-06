Вперше в історії Facebook видалив пост Трампа, Twitter заблокував акаунт його штабу

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Facebook вперше видалив пост президента США Дональда Трампа через те, що він поширив неправдиву інформацію про коронавірус. Про це з посиланням на Reuters передає Громадське, інформує NNS.

Трамп запостив коротке відео з інтерв'ю телеканалу Fox, в якому він стверджував, що діти «майже не вразливі» до COVID-19.

У Facebook стверджують, що відео містить неправдиву інформацію про те, що група людей має імунітет до COVID-19. Це є порушенням правил соцмережі щодо дезінформації про коронавірус.

Крім того, Twitter заблокував акаунт передвиборчого штабу Трампа за аналогічний допис. Вони мають видалити цей пост, щоб мати змогу відновити роботу сторінки.

Речниця штабу Трампа звинуватила соцмережі в упередженості до президента та вважає, що вони «не є арбітрами істини».

Втім, за підрахунками ВООЗ, з 24 лютого та до 12 липня приблизно 4,6% від усіх хворих на COVID-19 становили діти 5-14 років.

Чому Facebook раніше не видаляв пости Трампа?

У травні Дональд Трамп назвав протестувальників руху Black Lives Matters «бандитами» й написав у Facebook: «Коли починається мародерство — починається стрілянина». Остання фраза має історичне расистське підґрунтя: в 1967 році її використав глава поліції Маямі Волтер Гедлі, виправдовуючи застосування сили проти чорношкірих американців.

Тоді керівник Facebook Марк Цукерберг пояснив, що соцмережа не приховуватиме й не видалятиме цей пост, оскільки «люди мають самостійно» дати йому оцінку, а «відповідальність щодо людей при владі може настати лише тоді, коли їхні слова аналізують відкрито».

З таким рішенням не погодилися співробітники та науковці, яких фінансує фонд Цукерберга та його дружини. Після цього у Facebook вирішили переглянути свою політику щодо видалення постів.