У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 триватиме довго

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Комітет ВООЗ із надзвичайних ситуацій вказав на очікувану довготривалість пандемії COVID-19 і закликав до національних, регіональних і глобальних зусиль з протидії коронавірусу, пише Українська правда, передає NNS.

Про це йдеться в заяві комітету ВООЗ із надзвичайних ситуацій, яка була опублікована 1 серпня за підсумками засідання, присвяченого COVID-19, яке пройшло 31 липня.

"Комітет підкреслив очікувану довгу тривалість цієї пандемії COVID-19, наголосивши на важливості стійких зусиль на національному, регіональному та глобальному рівнях",

— йдеться в заяві.

Комітет одноголосно погодився з тим, що пандемія, як і раніше, являє собою надзвичайну ситуацію у сфері суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

Він закликав ВООЗ надати детальне, прагматичне керівництво щодо критеріїв відповідних дій з реагування на COVID-19 для зниження ризику втоми від реагування в контексті соціально-економічного тиску.

Також комітет закликав ВООЗ прискорити дослідження критичних чинників нового коронавірусу, що залишаються невідомими, і поліпшити розуміння епідеміології та серйозності COVID-19, включаючи його довгострокові наслідки для здоров'я.

Перед тим, 1 серпня, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що наслідки пандемії коронавірусу будуть відчуватися протягом десятиліть.

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