"Путіна у відставку!": у Хабаровську пройшли нові протести (фото)

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У Хабаровську пройшли нові протести на підтримку заарештованого губернатора Сергія Фургала. До звичних гасел «Свободу!» учасники мітингу додали «Путіна у відставку!», пише УНІАН, передає NNS.

Про це повідомляє опозиційний у Росії телеканал Дождь.

Це вже 22-й день протестів у місті. За офіційними даними, в акції брали участь більш ніж три тисячі осіб – усупереч дощу.

Люди, з-поміж іншого, виступають проти призначення нового очільника краю Михайла Дегтярова. До лозунгів «Я/Ми Сергій Фургал» та «Росія, виходь!» додалися скандування «Путіна у відставку», «Дегтярьов, іди геть» і «Ганьба!» на адресу поліції.

Напередодні у Хабаровську пройшли перші арешти: арештували блогера, який розповідав про протести у YouTube та водія «фургалоавтомобіля» – обох визнали винними у створенні перешкод руху в ході масової акції.

Раніше російський адвокат і правозахисник Микола Полозов заявив, що невдоволення владою в Росії зростає, але всі протести ні до чого не приводять, оскільки населення боїться, що буде ще гірше.

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Фото Reuters