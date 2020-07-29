Высокие мужчины болеют коронавирусом в два раза чаще - исследование

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Данные, полученные от двух тысяч человек в Великобритании, показали, что мужчины выше 180 сантиметров болеют коронавирусом в два раза чаще. Отмечается, что женщины тоже имели бы более высокие шансы заразиться, если бы были такого роста. Но в исследовании таких было мало, пишет Daily Mail.

Ученые говорят, что результаты не обязательно означают, что высокие люди как-то генетически более уязвимы для инфекции, передает NNS со ссылкой на obozrevatel.com.

Вместо этого, команда считает, что результаты показывают, что COVID-19 распространяется через крошечные частицы, называемые аэрозолями, которые задерживаются в воздухе после выдоха. Это добавляет вес теории о том, что коронавирус передается по воздуху.

Исследователи говорят, что более высокие люди не будут подвергаться большему риску, если вирус будет распространяться в основном через чихание или кашель, которые приводят к образованию крупных капель, которые быстро падают на землю.

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