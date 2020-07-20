Масова вакцинація проти коронавірусу: у ВООЗ назвали можливу дату

Завантажте мобільний додаток сайту

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, масова вакцинація проти коронавірусу може початися в середині 2021 року, з посиланням на DW повідомляє УНІАН, передає NNS.

Про це заявила заступник голови ВООЗ Сумія Свамінатан.

За її словами, "на цей час понад 20 вакцин-кандидатів проходять клінічні випробування", і є надія, що деякі з них спрацюють.

Результати можуть бути отримані вже на початку наступного року.

Той факт, що антитіла до COVID-19 можуть зникати через деякий час, не є доказом повної відсутності набутого імунітету, вважає Свамінатан.

Як повідомляв УНІАН, вчені Королівського коледжу Лондона заявили, що існує шість основних форм захворювання, що викликається коронавірусом. Дослідники відзначили, що кожна форма відрізняється одна від одної симптомами і дозволяє визначити ризик розвитку серйозних ускладнень.

Раніши NNS повідомляла: Перша вакцина проти COVID-19 успішно пройшла початкове тестування у США