В роботі Viber, Tinder і Monobank стався масштабний збій

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У роботі месенджера Viber і ще кількох популярних додатків для смартфонів стався масштабний збій у користувачів по всьому світу, пише Depo.ua, передає NNS.

Такі дані наводить сервіс Downdetector, що відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів.

Згідно з повідомленнями користувачів, такі додатки як Viber, Waze, Spotify, TikTok, Tinder, Pinterest і навіть Monobank "вилітають" при спробі входу. Перевстановлення додатків або перезавантаження смартфона не допомагає.

Зазначається, що ймовірно, в збої винна система аналітики Facebook, вбудована у більшість програм та сервісів.

У прес-службі Monobank підтвердили, що збій в роботі програми пов'язаний з Facebook.

"Є інформація, що це сталося внаслідок збою у Facebook. Спостерігаються проблеми з роботою багатьох додатків. Зараз ми намагаємося вирішити цю проблему"

– повідомили в компанії.