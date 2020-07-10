Необычное оружие, которое применялось в борьбе против нацистов

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Вторая мировая война была периодом темноты, невиданной человечеством и борьбы против сил зла. Поэтому эту войну рассматривали как борьбу за будущее мира, и Вам наверно будет интересно узнать, какое «разрушительное» оружие иногда использовали в борьбе с «темной силой», об этом пишет NNS со ссылкой на interesno.

Нестираемые надписи на стенах

Граффити были популярным способом сопротивления. Именно граффити стали единственным равноценным ответом против пропаганды нацизма. Признавая это, Союзническая разведка начала сбрасывать с самолётов оскорбительные трафареты и краску позади расположений противника. К сожалению, существовала проблема: немцы просто закрашивали надписи на стенах везде, где находили их.

Британцы направили огромные ресурсы на создание краски, которую было бы невозможно удалить. И они изобрели краску на основе аммония. Этот «военный арсенал» был замаскирован как тюбики с зубной пастой и поставлялся контрабандой в Европу, где был особенно популярен при написании ругательств на лобовых стёклах автомобилей немецких чиновников.

Однако, была одна незначительная промашка, когда отгрузку случайно совершили в Северной Африке, где озадаченные агенты приняли красу за реальную зубную пасту с “разрушительным эффектом для зубов”.

Зудящий порошок

Special Operations Executive (SOE), чтобы деморализовать врага, решил позаимствовать идею у школьных шутников и начали серийно выпускать зудящий порошок. Порошок, который имел сильный раздражающий эффект на кожу, был ввезён контрабандой в Европу, замаскированный как тальк. Там он был распределён участниками сопротивления в прачечных и на фабриках одежды, где его могли тайно нанести на немецкую униформу.

Это была небольшая, но успешная операция. В октябре 1943 года SOE сообщил, что 25000 единиц униформ команды подводной лодки были обработаны зудящим порошком.

Тем временем другие агенты SOE подошли к вопросу более творчески. Стокгольмский офис агентства начал собирать немецкие конверты из Швеции с помощью родственников в оккупированных странах, заполняя их зудящим порошком, и отсылая их назад в немецкую почтовую систему.

Однако, схема достигла своего успеха в Норвегии, где местные участники сопротивления начали помещать порошок в презервативы, предназначенные для немецких войск. Обработанные презервативы были отправлены, главным образом, в Тронхеймскую область, где местная больница скоро заполнилась солдатами, жалующимися на “болезненное раздражение”.

Бомбы-вонючки

Британцы также потратили крупные суммы, разрабатывая бомбу-вонючку, названную “S-капсула”, которая могла быть раздавлена в кармане немецкого пальто, чтобы создать ужасное зловоние. Запах оставался даже после многократных чисток, и так как зимняя одежда была в дефиците в немецкой армии, бедный солдат должен был или замёрзнуть или терпеть ужасный запах.

Абсолютно серьёзно, группа англичан начала весело названную программу “Кто Я?”. Они в конечном счёте произвели аэрозольный распылитель, который мог использоваться на немецком чиновнике, чтобы произвести сильный фекальный запах, который «оскорбит» его в глазах его подчинённых. К сожалению, “Кто Я?” оказался настолько сильным, что имел тенденцию цепляться ко всем вокруг, включая бедного парня, пытающегося тайно распылить его. Участники сопротивления, которым он был ввезён контрабандой, отказались использовать его.

Поддельные приглашения на вечеринку

В 1944 году агенты SOE в Швеции искали способы подорвать нацистскую поддержку в стране, когда они внезапно увидели свой шанс. Немецкое посольство в Стокгольме приняло меры, чтобы известный немецкий актёр и комик Георг Александр дал представление однажды вечером с билетами, доступными только исключительно немногим. Представление должно было стать весёлым фарсом.

SOE произвёл более 3000 поддельных приглашений на представление и шикарный приём, который будет после. Подделки, которые призвали получателя надеть самый лучший вечерний наряд, разослали известным нацистам по всей стране.

Ночью торжества всё пошло, как SOE и запланировали. Тысячи любящих комика-нациста шведов, которым польстили, что их поддержка признавалась посольством, появились в смокингах для того, чтобы им сообщили, что билеты, которые они гордо держали в руках, были фальшивкой, и что им не позволят войти. Представление было задержано на несколько часов сердитой толпой снаружи, многие из которых добирались в течение нескольких часов, и теперь чувствовали себя ужасно. Глупые фашисты стали посмешищем в Швеции.

Слабительное

Атлантическое побережье Норвегии было пустынной областью с экономикой, базирующейся в основном на солёной рыбе. Таким образом, когда управляемое нацистами правительство Норвегии объявило, что оно реквизировало весь улов сардин, люди были возмущены. К счастью, у сопротивления был крот в местном нацистском штабе, который рассказал, что сардины использовали, чтобы накормить немецкие войска и предоставить поставки консервов командам подводных лодок. И именно тогда сопротивление придумало план, настолько блестящий, что все в стране должны были носить тёмные очки оставшуюся часть войны.

Сначала они послали срочное сообщение своим контактам в британской Разведке с просьбой прислать сильное слабительное, которое могло бы легко быть добавлено к растительному маслу, не оставляя следов. Британцы, которые очевидно решили не задавать слишком много вопросов после истории с зудящим порошком в презервативах, пожали плечами и отослали всё кротоновое масло, которое они смогли достать.

Кротоновое масло, если Вы не в курсе, является чрезвычайно сильным слабительным. Норвежцы доставили его на консервные заводы, где оно было добавлено к сардинам с растительным маслом. И готовые консервированные сардины были отосланы на подводные лодки.

Болезненная неудержимая диарея, даже сейчас кажется кошмаром, но вообразите её в то время на крошечной субмарине с группой парней с одинаковой проблемой.

Британская Разведка была впечатлена этим успехом и начала собственную, основанную на слабительном, кампанию, используя вещество под названием Carbachol.

Официальные документы утверждали, что один грамм мог вызвать “диарею эпических масштабов среди 200 человек”. Документы «весело» назвали стратегию «Эвакуация Против Эвакуации». Но операцию так и не удалось начать т.к. война закончилась.

Распространение слухов

В начале войны британцы приняли на работу журналиста Daily Express Сефтона Делмира, чтобы управлять чёрными пропагандистскими операциями против Германии. Делмир был прекрасным человеком, он говорил свободно на немецком языке и в течение его работы в качестве Берлинского корреспондента для Экспресса, он познакомился со многими высокими нацистами, включая Гитлера. И он был бульварным журналистом, который имел много опыта составления скандальных историй. Программа на радио, на которой он был ведущим, сразу же стала самой грязной, самой сквернословящей, непристойной передачей в Германии. Его цель состояла в том, чтобы повторить успех таблоидов, которые “осуждая недостаток, делали это среди тех, кто хотел читать об этом”.

Радиостанция была засекречена, но все её очень любили т.к. на ней часто можно было услышать грязные разоблачения немецких чиновников. После одной особенно грязной передачи, обличающей “немецкого адмирала, его любовницу и пять пьяных моряков”, потрясённый британский политик написал правительству жалобу: “Если это — то, что необходимо, чтобы выиграть войну, я лучше проиграю её”.

В конечном счёте Делмир решил, что станция изжила себя и дала всё, что могла. В заключительной записи диктор был якобы застигнут врасплох Гестапо и застрелен после короткой перестрелки. Последние слова потрясли слушателей, нацистский чиновник прошипел: “нашёл Вас наконец, Вы свинья!” К сожалению, радио-оператор, отвечающий за станцию, проиграл ту же самую запись час спустя, что означало, что диктор был застрелен дважды.

У Гитлера был крошечный член

Не то, чтобы Делмиру было достаточно говорить гадости по радио… Чтобы закрепить свои истории о сексуальных домогательствах среди вышестоящих нацистов, он начал фотографировать врачебные визиты Гитлера, чтобы заставить всех думать, будто он занимался мастурбацией публично. Художник Марион Уайтхорн провёл часы, кропотливо рисуя гениталии на картинах фюрера. Для лучшего эффекта член всегда обрезался, чтобы добавить веры в слухи, которые говорили, что Гитлер тайно имел еврейское происхождение. Когда SS начал издавать брошюры, осуждая изображения подделок, Делмир увидел свой шанс выйти на следующий уровень. Он произвёл ложную брошюру SS, содержащую фотографию усмехающегося Гитлера с действительно массивным членом. Ниже картины был заголовок, осуждающий её как фальшивку, “все знают, что фюрер не обладает ничем подобным”.

Размещение лица Гитлера на туалетной бумаге

Еще больше, чем у SOE, у OSS была репутация готовых рассмотреть любую схему, даже самую сумасшедшую, которая могла бы подорвать вражескую военную экономику. Так, в конце войны, когда офис OSS в Риме понял, что враг испытывал серьёзную нехватку туалетной бумаги, они воспользовались этим. Отдел начал производить антинацистскую туалетную бумагу, которая была сброшена в Германию и помещена в туалеты поездов, едущих из нейтральной Швейцарии. Некоторые рулоны содержали антинацистские тексты, а некоторые даже действительно ужасный сортирный юмор.

Заваливание Гитлера порнографией

Продолжение “отправим Гитлера в капитуляцию” стратегии последних нескольких пунктов, OSS придумало план, которому было далеко даже до их низких стандартов. Они знали, что удаление Гитлера с этого театра сокрушительно ударит по нацистам. Но убийство его было почти невозможно. Так что вместо этого они просто решили свести его с ума. С помощью порно.

Первоклассная команда психологов агентства пришла к заключению, что Гитлер был патологическим ханжей. Они утверждали, что, если бы Гитлер был внезапно подвергнут огромному количеству ужасной порнографии, это привело бы к нервному срыву. Таким образом, подразделение R&D OSS (известный как “Choirboys”) перешло к действию, собрав «гору» немецкой порнографии.

В этом пункте, вероятно, стоит напомнить, что была реальная война, бушующая по всему миру, в то время как эти парни сидели без дела, просматривая баварскую эротику и споря, какой выпуск “Грудастых Берлинских Малышек” более вероятно разрушит угрозу фашизма раз и навсегда.

План почти развалился, как только OSS попыталось привести его в действие. Они решили, что лучший способ доставить порно Гитлеру состоял в том, чтобы сделать так, чтобы бомбардировщик сбросил его на бункер. Когда тревога воздушного налёта закончится, фюрер выйдет наружу, увидит, что каталоги дамского белья заполнили всё вокруг, и немедленно сойдёт с ума. Ничего не подозревающего полковника Воздушных сил пригласили в штаб OSS, где ему с энтузиазмом был объяснён план. Но оказалось, что полковник не разделял план любителей порно и считал его опасной авантюрой.

Фактически, полковник кричал, что всё агентство было группой маньяков и что Воздушные силы не будут рисковать жизнью пилота ради такого. Так что порнушка до Гитлера не дошла.

Газеты-пародии

Когда нацисты вторглись в Бельгию, они захватили самую большую газету страны, Le Soir, и преобразовали её в средство пропаганды. Но 9 ноября 1943 читатели, которые остановились, чтобы купить выпуск в одном из многих газетных киосков Брюсселя, были удивлены. На первый взгляд газета казалась полностью нормальной. Однако, при дальнейшем просмотре каждая история была написана, чтобы тонко или «не так тонко» дразнить немецких оккупантов.

Были разделы, отлично подражающие стилю обычных пропаганд газеты, но постепенно переходящие в ирреальную ерунду. Раздел некрологов был просто заполнен именами знаменитых немецких военных.

Пародия Le Faux Sour была работой бельгийского сопротивления. Надеясь вдохновить больше бельгийцев присоединиться к движению, они придумали блестящий ненасильственный протест. Приняв на работу мультипликаторов, писателей и печатников, им удалось произвести прекрасную точную копию Le Soir. Поддельный тираж был отдан газетным киоскам Брюсселя. Но нацисты вычислили план. Тем не менее, работая с головокружительной скоростью, сопротивление смогло доставить свою версию в киоски раньше, чем туда нагрянуло СС. К тому времени, когда реальная газета появилась, пародии Le Soir уже распространились среди бельгийцев. Продали 50000 копий, произведя ценную поддержку сопротивления и превращая нацистов в посмешище.

К сожалению, у истории трагический эпилог. Двое планировщиков, Фердинанда Велленса и Тео Маллир, были захвачены Гестапо, замучены и убиты. Их помнят как героев сопротивления и мужчин, которые рассмешили Бельгию в её самый тёмный час.

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