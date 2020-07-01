В Китае обнаружен опасный вирус, который имеет все шансы стать причиной новой пандемии

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Новый штам вируса гриппа обнаружен учеными в Китае. Инфекция имеет все шансы стать причиной новой глобальной эпидемии смертельной болезни. Пока вирус поражает только свиней, однако он может передаваться и человеку. В чем же его настоящая опасность?

Группе исследователей из Поднебесной удалось идентифицировать новый штам вируса, ранее не известный науке. Микроорганизм обладает, по мнению ученых, огромным потенциалом к запуску новой пандемии. Данный вирус появился недавно, до этого времени он поражал только организмы людей, однако, как утверждают китайские ученые, инфекция может передаваться человеку. Дальнейшая мутация вируса приведет к тому, что он будет передаваться от человека к человеку. Это может вылиться в новую масштабную пандемию, передает NNS со ссылкой на today.ua.

Ученые призывают к наблюдению за поведением вируса, поскольку он обладает всеми типичными характеристиками, которые свидетельствуют о серьезной "живучести" инфекции и о ее склонности к быстрым мутациям. В связи с этим, исследователи настаивают на введении жесткого мониторинга за индустрией выращивания свиней и за здоровьем людей, которые трудятся в данной сфере.

Еще один фактор, пугающий ученых, это новизна вируса. По словам исследователей, к вирусу свиного гриппа A/H1N1pdm09, эпидемия которого разразилась в 2009-м году, у большинства людей был иммунитет, поскольку сам микроорганизм был во многом похож на другие вирусы гриппа. Обнаруженный же недавно вирус является принципиально новым, к которому у человечества еще не может быть выработана защитная реакция организма.

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