Які зарплати пропонують українцям у Польщі: дослідження

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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на superbiz.se.pl, згідно з результатами Національного опитування оплати праці у Польщі (Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń), середня заробітна плата українців у 2019 році становила приблизно 4 502 злотих брутто на місяць, передає NNS.

Працівник із середньою освітою міг розраховувати в середньому на 3 500 злотих, із середньою спеціальною – на 4 785 злотих, а з вищою освітою - на 4 927 злотих, із вищою технічною – на 5 218 злотих.

Звичайний працівник з України у 2019 році міг розраховувати на платню у 3 618 злотих на місяць. 3 948 злотих отримували бригадири. Директори заробляли 4 839 злотих. Спеціалісти отримували 5 000 злотих, а керівники - 6 113 злотих.

Як експедитори/перевізники, українці заробляли у 2019 році приблизно 3 900 злотих на місяць. Рекрутери мали до 4 300 злотих. Трохи більше, 4 500 злотих, заробляли логісти. Середня зарплата бухгалтерів складала 4 920 злотих брутто.

Працівник з України, будучи керівником проєкту, міг заробляти 5 500 злотих на місяць, а програміст javascript отримував приблизно 6 578 злотих брутто на місяць.

“У дослідженні брало участь 161 549 осіб. 62 % опитаних мали не більше 35 років. 72% проживало у містах більше 100 000 мешканців. 68% мало вищу освіту, 45% працювало на великих підприємствах, 80% були працевлаштовані у приватних фірмах» - пояснює фірма Sedlak&Sedlak, яка проводила дослідження.

Курс польського злотого в Україні на сьогодні, 29 червня: 1 польський злотий дорівнює 6,74 UAH

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