Чоловіку 9 років доставляють піцу, яку той не замовляв. Через це він на межі зриву

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У Бельгії проживає 65-річний чоловік на ім'я Жан Ван Ландегем. У нього назріла неймовірно складна проблема: практично 10 років на його ім'я доставляють піцу, яку той не замовляв, пише iod.media, передає NNS.

Нещасний кому тільки не писав, але нічого не допомогло. Від безвиході Жан звернувся в ЗМІ, після чого його історію розповіло видання The Brussels Times.

Першу піцу бельгійцю привезли дев'ять років тому. Тоді він вважав це випадковістю і відправив замовника назад. Але після піци стали з'являтися у нього на порозі мало не кожен день, а іноді — по кілька разів за добу.

"До мене приїжджають у будь-який час. З мого міста — Тюрнхаута, — або з його околиць. Навіть вночі", - поскаржився Жан.

Піц в його житті стало так багато, що Жан буквально кричить від жаху, коли чує звук мотора мопеда. Бельгієць зізнався, що знаходиться на межі зриву.

"Я більше не можу спати. Мене починає трясти кожен раз, коли я чую, що повз проїжджає мопед. Я боюся, що хтось знову прийде до мене, щоб знову доставити піцу" , - розповів Жан.

Чому це відбувається, не змогли (або не захотіли) з'ясувати навіть поліцейські. Жан передбачає, що це пранк когось зі знайомих, оскільки піци-аноніми також приїжджали до його подруги з Антверпена.

Підрахувати, скільки грошей пішло на подібний "прикол", - неможливо. Тільки за січень замовлень надійшло на 450 євро.