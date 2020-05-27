Історична подія: корабель компанії SpaceX доставить астронавтів на МКС

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Ввечері 27 травня відбудеться запуск пілотованого корабля компанії SpaceX до МКС з території США - подія, на яку американська космічна галузь чекала майже 10 років. BBC News Україна розповідає, що варто знати про цю місію і чому це так важливо для космічної індустрії - і не лише американської, передає NNS.

У середу, 27 травня, приблизно о 23:30 за київським часом зі стартового майданчика у штаті Флорида в небо здійметься ракета Falcon 9, яка має вивести на орбіту пілотований корабель SpaceX Crew Dragon.

На борту перебуватимуть двоє американських астронавтів - 49-річний Роберт Бенкен і 53-річний Дуглас Хьорлі. Два тижні тому обох відправили на карантин - хоча коронавірусу в них не виявили, в NASA побоюються, що астронавти занесуть хворобу на МКС.

Запуск корабля планує особисто відвідати президент США Дональд Трамп, тоді як звичайні глядачі матимуть змогу спостерігати за запуском лише у прямому ефірі.

Через пандемію коронавірусу NASA вирішило не пускати глядачів на оглядовий майданчик Космічного центру імені Кеннеді.

Прощавай, Росіє

З 2011 року, коли США закрили програму Space Shuttle, країна опинилася без власних пілотованих кораблів. Американські астронавти, фактично, могли потрапити на борт МКС лише в один спосіб - на російських кораблях "Союз".

Проблема не лише в тому, що це било по міжнародному престижу США, а й у тому, що російські послуги коштували NASA недешево: за відправку доводилося платити чималі гроші.

При цьому Росія постійно підвищувала ціни: наразі вартість відправки лише одного астронавта складає близько 90 мільйонів доларів - приблизно у 4 рази більше, ніж 10 років тому.

Натомість використання кораблів SpaceX, за оцінками, коштуватиме американцям $55 мільйонів за місце.

Відмова американців від використання "Союзів", фактично, стане новою сторінкою в американській космічній галузі і кінцем залежності від Росії. А от для РФ фахівці вже пророкують проблеми: державна корпорація "Роскосмос" може втратити суттєву частку своїх доходів.

Очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін вже звинуватив NASA і SpaceX в демпінгу і у відповідь анонсував зниження вартості російських запусків на 30%.

Як виглядає Crew Dragon

Втім, відмінність Crew Dragon від "Союзу" полягає не лише у вартості перельоту. Корабель створювали таким чином, аби політ у ньому був максимально комфортним для астронавтів.

У капсулі є чотири ілюмінатори, через які екіпаж матиме змогу спостерігати за Землею та іншими об'єктами, не встаючи зі своїх місць. Сидіння виготовленні з карбону та алькантари - текстильного матеріалу, схожого на замшу.

Управління кораблем частково здійснюватиметься за допомогою сенсорних екранів: на них астронавти бачитимуть інформацію про положення корабля, відстань до пункту призначення, умови за бортом тощо.

Корабель також оснащений клімат-контролем, аби екіпаж зміг виставити комфортну для себе температуру.

Керувати Crew Dragon можна як із самого корабля, так і з пункту управління польотами на Землі.

Як відбуватиметься політ

Очікується, що вже за 12 хвилин після запуску Crew Dragon вийде на орбіту, відділиться від ракети-носія Falcon 9 і продовжить рух до МКС, тоді як перша ступінь Falcon 9 повернеться на Землю.

Якщо все піде за планом, то 28 травня, приблизно о 22 вечора за Києвом, корабель пристикується до Міжнародної космічної станції, астронавти відкриють люки і потрапляють на борт МКС, де орієнтовно перебуватимуть від 30 до 110 днів - остаточне рішення ухвалять згодом.

Як довго на МКС перебуватиме сам корабель Crew Dragon, поки що незрозуміло, але за планами, повертатися назад корабель буде вже з кількома іншими астронавтами.

Якщо ж у ході запуску щось піде не так, то екіпаж одразу ж запустить аварійне відділення від ракети - Crew Dragon від'єднає капсулу з астронавтами і та на парашутах приземлиться в одній із визначених зон в Атлантичному океані, звідки екіпаж евакуюють.

Аби інтернет-користувачі змогли зрозуміти, як відбуватиметься процес стикування Crew Dragon до МКС, SpaceX випустила онлайн-симулятор: спробувати себе в ролі члена екіпажу мають змогу всі охочі.

Космічні плани Ілона Маска

Важливо, що за відправку астронавтів на МКС відповідатиме саме приватна структура, а NASA, за великим рахунком, виступатиме її клієнтом.

Упродовж останніх 10 років NASA фінансувала два проєкти - окрім SpaceX, гроші від держави також отримувала компанія Boeing. Проте спритнішою виявилася саме SpaceX - запуск своєї ракети Boeing проведе не раніше весни наступного року.

Загальні витрати NASA на обидва проєкти вже склали понад 6 мільярдів доларів, проте в агентстві переконані: у довгостроковій перспективі економія складатиме десятки мільярдів.

Засновник SpaceX Ілон Маск йшов до цього етапу - відправки людей у космос - відтоді, як заснував компанію у 2002 році. Тепер ця мрія має всі шанси втілитися в життя.

В разі, якщо запуск Crew Dragon буде успішним, NASA затвердить його використання для регулярної доставки астронавтів на МКС. До цього SpaceX довіряли лише доставку вантажів.

Подальші ж плани Space X ще масштабніші - найближчими роками компанія планує відправляти на орбіту туристів, в перспективі - транспортувати людей і вантажі на Марс.

18 років тому, засновуючи SpaceX, саме колонізацію Марсу Ілон Маск назвав головною метою нової компанії.