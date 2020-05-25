Австралийские дельфины соскучились по людям, поэтому приносят им на берег подарки

Завантажте мобільний додаток сайту

В ход идет все: бутылки, кораллы и железные банки. Тысячи людей приходили к заливу Тин-Кан в Австралии, чтобы пообщаться и покормить там дельфинов.

Но все это закончилось с приходом коронавируса.

Два месяца несчастные находились в море без человеческого внимания. Поэтому дельфины начали приплывать к берегам Австралии с подарками, пишет NNS со ссылкой на NY Post. На берег выносят бутылки, кораллы, губки и ракушки.

Но Барри Макговерн, эксперт по поведению дельфинов, считает, что те не совсем скучают по людям. Скорее всего, им больше не хватает еды, которой туристы их угощали.