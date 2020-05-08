У Росії готові надати Усику і Ломаченку громадянство

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Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив про готовність ініціювати надання російського громадянства українським боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку, повідомляє УНІАН з посиланням на Спорт-Экспресс, передає NNS.

"Усик і Ломаченко - достойні люди, достойні спортсмени, які відстоюють свою позицію. Це не позиція України, що їх не люблять. Їх обох там люблять і обожнюють. Не тільки в Україні, але і в Росії та Білорусі, весь православний світ їх любить і підтримує", - сказав Кремльов.

Він висловив думку, що в Україні є "десятки виродків, які за долари бігають і виконують доручення":

"Ось вони можуть бути незадоволені. Але на 40 мільйонів в Україні це максимум кілька тисяч чоловік. У базу "Миротворець" включають не зрадників України, а навпаки - зрадники включають людей в цю вигадану базу".

"Ми готові надати Усику і Ломаченку російське громадянство, якщо ці десятки виродків в Україні будуть сіяти негатив навколо цих чудових спортсменів. Ми такими спортсменами пишаємося. І готові надати їм громадянство, якщо це потрібно. Лише б вони боксували і радували вболівальників в Україні, в Росії і по всьому світу", - резюмував Кремльов.

Раніше Центр досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець" включив до своєї бази українських зірок боксу Олександра Усика та Василя Ломаченка.

"Повторюючи кремлівські тези про єдинонародність, відкидаючи російську агресію і заперечуючи незалежність українського православ'я від контролю Росії (країна-агресор) РПЦ, вони стали на бік зрадників України", - сказано в заяві організації.

Нагадаємо, раніше боксери знялися в документальному фільмі російського монастиря про віру, в якому Ломаченко назвав українців і росіян "єдиним народом", а також заявив, що у нього "не вкладається в голові", що Росія може воювати з Україною.

Як повідомляв УНІАН, раніше Усик і Ломаченко також вітали з Великоднем в компанії російських артистів і священиків.



фото: instagram.com/lomachenkovasiliy







