Лікарі закликали людей частіше мастурбувати під час пандемії коронавірусу

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Лікарі з Департаменту охорони здоров'я і психічної гігієни Нью-Йорка порадили людям частіше мастурбувати, поки триває карантин через COVID-19, пише 24tv.ua, інформує NNS.

Як повідомляє Vice, про це представники організації заявили у твіттері.

За їхніми словами, секс і поцілунки можуть поширювати інфекцію, тому найбезпечнішим статевим партнером можете бути лише ви самі. Головне, попередньо помити руки водою і милом.

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До того ж, згідно з раніше опублікованою інформацією, мастурбація зміцнює імунну систему і знижує стрес.

Для тих, хто все ж хоче зайнятися сексом з кимось крім себе, лікарі опублікували методичку. Відповідно до неї, відносно безпечним партнером може бути тільки та людина, з яким ви живете в одному приміщенні.

Займатися сексом з ким-небудь поза домом не варто. Зокрема, є порада і для секс-працівників: їм радять перенести свою діяльність в онлайн.

Всім, хто наважиться на статевий контакт в такі непрості часи, радять попередньо помити руки й скористатися презервативом.

Про користь онанізму для імунітету з посиланням на дослідження з Університетської клініки в Ессені пише iod.media.

Йдеться про експеримент, до участі в якому запросили 11 тисяч людей. Лікарі хотіли порівняти кількість лейкоцитів - білих кров'яних тілець, які підтримують імунітет, - в організмі людини до і після мастурбації.

Експеримент показав, що оргазм збільшив кількість природних клітин-кілерів, які борються з вірусами та інфекціями. Це відбувається завдяки викиду окситоцину і дофаміну - гормонів кохання і щастя, - а також зниженню рівня кортизолу, гормону стресу.

Вчені впевнені, що регулярний онанізм сприяє підтримці імунітету на рівні боротьби з хворобами за допомогою ліків.

Крім того, мастурбація зменшує біль. У результаті іншого експерименту дослідники з'ясували, що у 60% людей, які страждають на мігрені, після оргазму головний біль відступив.