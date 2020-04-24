Саудівська Аравія скасовує тілесні покарання

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Влада Саудівської Аравії заборонила удари батогом як форму покарання. Про це пише ВВС, передає Бабель, інформує NNS.

Таке рішення ухвалив Верховний суд королівства. Шмагання замінять тюремним увʼязненням або штрафами.

У суді також зазначили, що такий крок — частина реформ, проведених королем та його сином, спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом.

Наголошується, що востаннє про таку форму покарання в Саудівській Аравії згадували у заголовках газет у 2015 році, коли місцевого блогера Раїфа Бадаві публічно покарали за образу ісламу. Він отримав тисячу ударів батогом і ледве не помер. Зазначається, що цей випадок дав початок руху за скасування фізичних покарань.

Напередодні стало відомо, що Саудівська Аравія минулого року виконала рекордну кількість смертних вироків.

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