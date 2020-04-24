У Грузії за порушення карантину саджатимуть до в’язниці на шість років

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Парламент Грузії у четвер прийняв у третьому читанні поправку до Кримінального кодексу, за якою за повторне порушення правил надзвичайного стану і карантину особу буде покарано позбавленням волі строком до шести років, передає Інтерфакс-Україна, інформує NNS.

"Парламент посилив заходи для виконання декрету президента про дії надзвичайного стану. На жаль, ми щодня стикаємося з фактами непокори деяких громадян, які ігнорують вимоги карантину і введеної комендантської години", - сказав журналістам лідер парламентської більшості Мамука Мдінарадзе.

Він нагадав, що нині за порушення правил НС в Грузії фізичні особи сплачують штраф розміром 3 тисяч ларі (близько $ 1000), а юридичні особи - 15 тисяч ларі.

"Хочу зазначити, що жодної амністії з виплати штрафів для порушників надзвичайного стану не буде", - сказав Мдінарадзе.

МВС Грузії щодня повідомляє про десятки оштрафованих громадян, які порушили правила НС.

Грузинська влада з 21 березня ввела в країні НС для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції, а з 31 березня діє комендантська година з 21:00 до 6 ранку. Напередодні режим НС був продовжений до 22 травня.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Грузії виявлені 420 заражень коронавірусною інфекцією. Перший випадок зараження був встановлений медиками 26 лютого на кордоні з Азербайджаном у громадянина Грузії, що повертався з Ірану.