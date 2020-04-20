Слова "все буде добре" не допомагають людині під час стресу

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Слова «все буде добре», «це не найгірше, що може статися» не допомагають людині справитися зі стресом, а лише можуть розлютити її. Про це повідомляє Британське товариство психологів із посиланням на дослідження науковців з Університету Пенсильванії, пише Громадське, інформує NNS.

Науковці провели експеримент з 325 одруженими людьми. Вони розповіли вченим, як підтримують одне одного у стресових ситуаціях.

Відповіді розділили на дві групи: у першу групу потрапили відповіді на кшталт «все буде добре», «це не найгірше, що може статися» та «не переймайся», у другу групу — відповіді на кшталт «ти можеш засмучуватися»,«у тебе дійсно стресова ситуація».

Так, учасники, яких втішали словами з першою групи, тільки сильніше розлютилися. Вчені це пояснюють тим, що слова «все буде добре» люди сприймають як такі, що намагаються їх контролювати та змусити не виражати почуття.

Натомість люди, яких заспокоювали словами з другої групи, заявили, що почували себе краще. За словами науковців, тоді люди відчували, що їм справді намагаються допомогти, тому заспокоювалися.

Водночас проведений експеримент має обмеження: більшість учасників були білими, у гетеросексуальних стосунках та у першому шлюбі.



