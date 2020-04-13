«Журнали СРСР» - фантастичний інтернет-архів журналів часів СРСР

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В онлайн-бібліотеці «Журнали СРСР» зібрані сотні видань, від дореволюційних до перебудовчих. В основному це радянські журнали. Серед них — «Навколо світу», «Мистецтво кіно», «Здоров'я», знаменитий сатиричний журнал «Крокодил», а також «Студентський меридіан», «Зміна» і інші видання.

Номери можна завантажити в форматі Djvu або PDF. Все відбувається безкоштовно і без реєстрації. Автор сайту пише:

Сайт посвящается периодическим изданиям СССР и всему интересному, что мы читали в нашем детстве. В основном, все журналы, либо найдены мной в интернете, либо мной отсканированы. Прошу прощение за использование выложенных в сеть файлов, но запретов на это не было. Это попытка их объединить.

Програму для перегляду файлів у форматі Djvu, можно завантажити тут: https://www.sumatrapdfreader.org/downloadafter.html