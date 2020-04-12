Кремль не запросить ветеранів на ювілейний парад Перемоги

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Парад на честь 75-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні відбудеться у будь-якому випадку, 9 травня або пізніше.

Про це в етері «Первого канала» заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає NNS із посиланням на «Интерфакс».

Він заявив, що наразі жодних рішень про перенесення параду не ухвалювали. Пєсков пояснив, що це обговорюватимуть пізніше з урахуванням розвитку епідеміологічної ситуації.

«Але я можу сказати одне: ні в кого не повинно бути сумнівів, що парад Перемоги і святкування Дня перемоги буде обов'язково. Я не знаю, чи буде це 9 травня або пізніше, — але воно буде обов'язково», — заявив прессекретар президента.

Між тим, у Міноборони РФ неодноразово заявляли, що підготовка до параду Перемоги триває. З кінця березня на підмосковному полігоні «Алабино», де створена точна копія Червоної площі, йдуть спільні тренування піших парадних розрахунків і механізованих колон. У кінці квітня зазвичай техніку перебазовують у Москву.

Водночас оргкомітет 75-річчя Перемоги попросив уряд не кликати на урочистості літніх людей. У Кремлі також визнали недоцільною участь ветеранів в урочистостях 9 травня.

Зазначимо, що Україна відзначає дві дати: 8 травня оголошено Днем пам'яті і примирення, а 9 травня — Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 і 9 травня — Дні пам'яті та примирення у всьому світі.

Згідно з резолюцією ООН, це данина пам'яті всім жертвам Другої світової війни. Загальні втрати, за різними оцінками, становлять від 50 до 80 мільйонів загиблих з урахуванням і військових, і цивільного населення.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні не скасовуватимуть заходи до Дня перемоги 9 травня через коронавірус і вважає, що людей повинен оберігати бог.