У Білорусі сотні медиків хворі на коронавірус. Країна просить допомоги у ЄС

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Білорусь визнала, що в країні на Covid-19 захворіли сотні медиків. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду, яка, в свою чергу, посилається на Інтерфакс-Захід.

Згідно інформації, отриманої NNS, відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Республіки Білорусь Володимир Каранік.

На сьогодні лабораторно підтверджено 301 випадок зараження медичних працівників. По кожному випадку ми проводимо епідрозслідування, - сказав він.

За словами чиновника, найбільше хворих медиків виявили у Вітебську та Мінську. При цьому менше заражалися медпрацівники там, де клініки були перепрофільовані заздалегідь.

Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.