Польща вирішила долю українців, у яких закінчилася віза

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У Польщі прийняли рішення щодо термінів перебування українців на території країни. Про це NNS повідомляє з посиланням на nua.in.ua, який посилається на польське МЗС.

Згідно інформації, отриманої NNS , українські заробітчани в Польщі не відчують ніяких труднощів у продовження термінів легального перебування на території країни.

Польський уряд ухвалив рішення продовжити терміни перебування іноземних громадян, у тому числі і українців на території країни. Пом'якшення умов було прийнято в рамка «антикризового щита».

Нові правила діють для українських заробітчан, які в день оголошення карантину в Польщі (14 березня 2020 року) перебували на території країни. Легально перебувати на території Польщі можна буде 30 днів з дня оголошення про завершення карантину. При цьому іноземцям не доведеться подавати додаткові документи в місцеві органи управління.