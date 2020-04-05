Скільки ще людина заразна після коронавірусу, з'ясували вчені

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Люди, які хворіли на коронавірус COVID-19 у легкій формі, можуть залишатися переносниками вірусу й після зникнення симптомів захворювання, упродовж одного-восьми днів. У тих, хто мав тяжкий перебіг хвороби, цей термін буде ще більшим, зробили висновок вчені, які працювали з хворими на коронавірус у Китаї, передає NNS із посиланням на ZN,UA.

У видужалих продовжували брати мазки з горла й після зникнення симптомів, а за станом їхнього здоров'я стежили ще декілька тижнів.

"Найважливіший висновок, який ми зробили з нашого дослідження – половина пацієнтів продовжувала залишатися переносниками вірусу, навіть після повного зникнення симптомів. Більш важкий перебіг хвороби може призвести до більш тривалого періоду перенесення", - пояснила співавторка дослідження, співробітниця Школи медицини Єльського університету Локеш Шарму.

На думку вчених, інкубаційний період вірусу – близько п'яти днів, від появи перших симптомів до їх зникнення проходить близько восьми. І після зникнення симптомів повинно пройти від одного до восьми днів до того, як видужалі перестануть бути переносниками COVID-19. У половині випадків цей показник коливався у межах 7-8 днів.

Зважаючи на ці данні, доктор Лісінь Сі з PLA General Hospital у Пекіні рекомендує пацієнтам, які хворіли на коронавірус вдома, під наглядом лікарів, збільшити термін самоізоляції, залишаючись там і після одужання.

"Якщо у вас були легкі респіраторні симптоми COVID-19 і ви залишалися вдома, щоб не заражати інших людей, збільште карантин ще на два тижні після видужання, щоб не заразити оточуючих", - рекомендує лікар.

Дослідники попередили лікарів, які лікують хворих на коронавірус, що видужалі пацієнти можуть бути переносниками COVID-19, тому до них потрібно ставитися як до потенційних переносників захворювання.

Для того, щоб дізнатися, як довго люди можуть залишатися переносниками вірусу після свого одужання, потрібні додаткові дослідження. Вперше звіт міжнародної групи дослідників був опублікований в American Journal of Highlighty and Critical Care Medicine.