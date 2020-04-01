Как проверить работу легких в домашних условиях

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Торакальный хирург, кандидат медицинских наук и руководитель Всеукраинского респираторного клуба Евгений Симонец рассказал украинцам, как проверить свои легкие дома, чтобы не пропустить сбоев, свидетельствующих о пневмонии.

Инструкцию он озвучил в комментарии "Фактам", сообщает NNS. Чтобы вовремя заметить проблемы в работе легких, по словам врача, важно знать об опасных признаках — "красных линиях".

Как проверить легкие самостоятельно?

1. Определить частоту дыхания.

"Самому это сделать сложно, ведь человек, сосредоточенный на подсчете дыхательных движений, автоматически замедляет или увеличивает их частоту. Поэтому вести подсчет должен кто-то близкий, причем важно, чтобы он заранее вас не предупреждал. Вы находитесь в спокойном состоянии – спите, смотрите телевизор, а человек рядом пусть засекает на часах минуту, в течение которой считает ваши дыхательные движения. Если их количество не превышает 20 – норма. Выше –красная линия", – разъяснил хирург.

При этом врач предупредил: этот тест не всегда информативен на 100%. О точном результате скажут только в больнице.

2. Оценить насыщение крови кислородом — сатурацию

При нормальном раскладе сатурация составляет 90-100%. Существует два способа ее проверить.

Первый – с помощью пульсоксиметра. Датчик, напоминающий прищепку, чаще всего надевается на указательный палец руки и очень быстро показывает уровень сатурации.

Второй способ – измерить насыщение крови кислородом смартфоном. Для этого следует активировать специальное приложение в разделе Health и активировать соответствующую опцию. Приложить палец к датчику и зафиксировать результат.

"Если кровь достаточно насыщена кислородом, пульс находится в пределах 60−80 ударов в минуту, а частота дыхания – ниже 20, то с легкими все в порядке. Даже в случае появления симптомов, по которым можно заподозрить коронавирусную инфекцию, такой человек пока в госпитализации не нуждается", – пояснил Симонец.

Он также предостерег от фейковых тестов проверки дыхания, которые широко распространяются в сети.