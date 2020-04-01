У Туркменістані заборонили слово "коронавірус"

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Влада Туркменістану заборонила вживати слово "коронавірус". Про це з посиланням на «Репортери без кордонів» повідомляє Українська правда, інформує NNS.

Відзначається, що державним засобам масової інформації Туркменістану більше не дозволяється використовувати це слово, його також видалили з інформаційних брошур з охорони здоров'я, які розповсюджували в школах, лікарнях і на робочих місцях.

Громадяни Туркменістану мають доступ тільки до односторонньої інформації про епідемію коронавірусу.

Представник «Радіо Азатлик» стверджує, що люди, що носять на вулицях захисні маски або говорять про пандемію, ризикують бути заарештованими.

Крім того, за даними влади, в Туркменістані досі не було виявлено жодного випадку захворювання.

«Репортери без кордонів» вважають, що виключенням із словника слова "коронавірус", щоб приховати всю інформацію про пандемію, уряд Туркменістану наражає на небезпеку своїх громадян".

Туркменістан зайняв останнє місце у Світовому індексі свободи преси за 2019 рік, є однією з найбільш закритих країн світу.

Станом на ранок 1 квітня у світі з 862 234 випадків захворювання COVID-19, 178 836 осіб одужали та 42 404 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Станом на 10:00 1квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків.