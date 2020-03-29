Світ облетіло життєствердне фото з Італії

- 29 бер. 2020
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Мережею швидко поширюється фото з двома новонародженими, їх мамою та медпрацівниками однієї з італійських клінік.
Цей життєствердний вірус NNS підхопила у Facebook- спільноти COMA - stop for smile
Італія б`є рекорди смертності через коронавірус. Кількість летальних випадків перевалила за 10 тисяч. Італійці відсиджуються вдома та шукають у собі сили пережити цей непростий час.
Серед такого горя та невтішної статистики подібні світлини піднімають моральний дух не тільки італійцям, а й мешканцям усього світу. Як би там не було, а життя продовжується!