Світ облетіло життєствердне фото з Італії

Завантажте мобільний додаток сайту

Мережею швидко поширюється фото з двома новонародженими, їх мамою та медпрацівниками однієї з італійських клінік.

Цей життєствердний вірус NNS підхопила у Facebook- спільноти COMA - stop for smile

Італія б`є рекорди смертності через коронавірус. Кількість летальних випадків перевалила за 10 тисяч. Італійці відсиджуються вдома та шукають у собі сили пережити цей непростий час.

Серед такого горя та невтішної статистики подібні світлини піднімають моральний дух не тільки італійцям, а й мешканцям усього світу. Як би там не було, а життя продовжується!