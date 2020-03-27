Коронавирус убил знаменитого голливудского актера

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Популярный американский актер, который заразился коронавирусом, не выдержал осложнений болезни. Смерть актера подтвердила нью-йоркская театральная компания Playwrights Horizons. Об этом сообщает NNS со ссылкой на Daily Mail.

Умер американский актер Марк Блум. Артист начал свою кинокарьеру с ленты 1983 года «Любовный недуг». Уточняется, что причиной смерти артиста из сериала «Клан Сопрано» стали осложнения, вызванные коронавирусом. Ему было 69 лет.

«С любовью и тяжелым сердцем Playwrights Horizons отдает дань памяти Марку Блуму, давнему дорогому другу и непревзойденному артисту, который скончался на этой неделе. Спасибо, Марк, за все, что вы дали нашему театру, а также театрам и зрителям по всему миру. Мы будем скучать по тебе», - говорится в заявлении организации.

Артист начал свою кинокарьеру с ленты 1983 года «Любовный недуг». Среди других известных фильмов и шоу с участием Блума - «Крокодил Данди», «Грань», «Элементарно», «Миллиарды», «Хорошая жена», «Я не знаю, как она делает это», «Свидание вслепую», «Моцарт в джунглях», «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Фрейзер».