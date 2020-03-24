Илон Маск подарил 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких

24 бер. 2020
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Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск купил в Китае 1255 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Все они были подарены Калифорнии. Об этом NNS из сообщения предпринимателя в Twitter.

По его словам, речь не идет об аппаратах ИВЛ, производимых одной из его компаний. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что аппараты ИВЛ уже доставлены в Лос-Анджелес. Поступок маска он назвал героическим, передает Bloomberg.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 23 марта, в мире всего зафиксировано более 332 900 случаев заболевания коронавирусом. Из них более 14 500 закончились летальным исходом. В США число заболевших коронавирусом превысило 31 570 человек, из них 402 человека умерли. За 23 марта прирост составил 16 354 новых случая заболевания.

Автор: Администратор

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