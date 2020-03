Илон Маск подарил 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск купил в Китае 1255 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Все они были подарены Калифорнии. Об этом NNS из сообщения предпринимателя в Twitter.

По его словам, речь не идет об аппаратах ИВЛ, производимых одной из его компаний. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что аппараты ИВЛ уже доставлены в Лос-Анджелес. Поступок маска он назвал героическим, передает Bloomberg.

I’m saying the ventilators can’t be made here yet. Mr. Musk must have gotten them from the CCP, who he is very obviously in cahoots with.https://t.co/VnTWwLwCu8