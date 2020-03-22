Как безболезненно бросить курить - ученые из США дали совет

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Учёные из США выяснили, что для удачной борьбы с зависимостью от курения табака следует сократить уровень стресса, а также поделились методами, которые помогут это осуществить. Об этом сообщает NNS со ссылкой на Голос.UA.

Как известно, специалисты, которые представляют Медицинский университет в Южной Каролине (США), решили провести эксперимент, в котором приняло участие почти две сотни людей, имеющие зависимость от курения табака.

В ходе эксперимента выяснилось, что из-за нервозности может усиливаться желание курить, что впоследствии вызывает зависимость, от которой очень тяжело избавиться.

Выяснилось, находящейся в стрессе женщине куда сложнее бросить курить, чем это предполагалось, а поэтому для облегчения процесса избавления от вредной привычки следует заниматься восстановлением спокойного состояния нервной системы.

Судя по всему, решающую роль в возникновении зависимости курения табака играет не обычное желание удовлетворить жажду очередной дозой никотина, а психоэмоциональный фактор.

Многим известно, что среди самых распространённых способом борьбы с вредной привычкой встречается использование пластырей, жевательных резинок и ингаляторов, которые относятся к никотинозаменяющей терапии.

Возможно, эти способы могут помочь тем, кто попросту удовлетворяет свою тягу к курению, но если человек курит табак для того, чтобы привести свои чувства в порядок и успокоиться, тогда это не самые эффективные способы.

Если попробовать иные методы терапии, тогда следует упомянуть о медитации, общении с психологом и занятии более спокойной и отрешённой позиции в отношении жизненных невзгод.

Все вышеперечисленные методы могут оказаться полезными для тех, кто уже давно безуспешно пытается одолеть вредную привычку, ведь известно, что курение оказывает крайне негативное влияние на человеческое здоровье, в том числе способно вызывать онкологические заболевания.