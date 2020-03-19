Вселенський патріарх наказав припинити служби у церквах

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Вселенський патріарх Варфоломій заборонив церквам проводити служби і обряди до кінця березня. Також паломникам заборонили їздити до монастирів. Про це NNS повідомляє з посиланням на www.dw.com.

Згідно інформації, отриманої NNS , Вселенський патріарх Варфоломій ввечері середи, 18 березня, заборонив проводити церковні служби та обряди до кінця березня через поширення коронавірусу. Про це повідомляє інформагенція Reuters.

"Сьогодні ми заявляємо про свою церковну резолюцію та мандат на припинення до кінця березня всіх богослужінь, подій та обрядів, за винятком приватних молитов у церквах, які залишаться відкритими", - йдеться в заяві Варфоломія.

У Вселенському патріархаті додали, що переглянуть цю заборону відповідно до темпів розвитку пандемії. Також у церкві закликали всіх людей обмежити свої подорожі та залишатися у своїх будинках для власної безпеки та захисту інших людей.

Водночас монастирі продовжуватимуть регулярно проводити релігійні служби для чернечих спільнот. Утім, стороннім паломникам та відвідувачам заборонено їх відвідувати.