Секс допомагає уберегтися від коронавірусу: лікар-гінеколог

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Польський гінеколог Мацей Єджейко запевняє, що секс – ефективний засіб захисту від зараження коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на пост лікаря у Фейсбуці.

Згідно інформації, отриманої NNS , Мацей Єджейко у своєму дописі запевняє, більшість людей може бути заражена китайським вірусом. Тому профілактика дуже важлива.

Обов’язково дбати про свій імунітет. Мацей Єджейко описує, як це робити. Він рекомендує правильне харчування, фізичні навантаження та регулярний секс з оргазмом.

«Безумовно, імунітет покращить правильне харчування, вживання води у великій кількості, вітаміни, фізичний рух, а також регулярний секс та оргазм», - пише лікар.