За добу кількість інфікованих коронавірусом в Іспанії збільшилась на 2 тисячі

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Близько двох тисяч нових інфікованих коронавірусом було зафіксовано за останню добу в Іспанії. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Згідно інформації, отриманої NNS відповідні дані оприлюднив керівник Координаційного центру МОЗ Іспанії Фернандо Сімона.

«Іспанські чиновники з охорони здоров’я заявили у вівторок про близько дві тисячі нових випадків коронавірусу в країні за минулу добу», - йдеться у повідомленні.

За словами Сімона, загалом в Іспанії вже підтверджено 11 178 заражених коронавірусом.

Він також додав, що в країні загинула вже 491 людина від смертельного вірусу, пандемію якого визнали у світі.

Зазначається, що найбільша кількість хворих зареєстрована у Мадриді – 4 871 випадків. Проте, в іспанській столиці також зафіксований найвищий процент з вилікування людей – 19%.

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 186 975 інфікованих осіб, з них одужали - 80 842 осіб, померли – 7 477.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині.