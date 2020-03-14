Польща закриває кордони та обмежує рух транспорту

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Польща вводить жорсткі превентивні обмеження у зв’язку з коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Згідно інформації, отриманої NNS , Польща тимчасово відновить прикордонний контроль з європейськими сусідами, призупинить міжнародні залізничні та авіаційні пасажирські сполучення, заборонить в’їзд до країни іноземцям, обмежить роботу торговельних центрів та проведення масових зібрань.

Про це під час прес-конференції в п’ятницю у Варшаві заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“З думкою про безпеку поляків ми запроваджуватимемо повний контроль на всіх польських кордонах, усі кордони, які були внутрішніми кордонами ЄС буде відновлено спочатку на 10 днів, з можливістю продовження на 20 днів, а пізніше на черговий місяць”, - заявив Моравецький.

Він наголосив, що Польща у ніч з 14 на 15 березня призупиняє усі міжнародні авіаційні та залізничні пасажирські сполучення.

Глава уряду зазначив, що усі зафіксовані випадки зараження коронавірусом в Польщі “імпортовані” ззовні, відтак влада не хоче, щоб коронавірус знову проникав до Польщі “великими хвилями”.

Він зауважив, що це не стосується вантажних перевезень. Відтак, у країні не буде дефіциту товарів. За словами польського прем’єра, внутрішній авіаційний і залізничний рух у Польщі залишиться без змін.

Моравецький також зазначив, що кордон Польщі залишатиметься відкритим для поляків, які повертатимуться додому своїми автомобілями. Водночас, після перетину кордону вони відразу зобов’язані будуть пройти 14-денний карантин.

Він повідомив, що в Польщі буде обмежено роботу торговельних центрів, в яких залишать відкритими лише продовольчі магазини, аптеки, банки, пральні та магазини із засобами особистої гігієни.

Моравецький повідомив, що буде також призупинено роботу усіх ресторанів, клубів, пабів, барів, казино та інших розважальних місць. Водночас, масові зібрання буде обмежено максимум до 50-ти осіб. Обмеження стосуватиметься також маршів, демонстрацій, релігійних обрядів тощо.

Прем’єр РП закликав усіх стерегтися фейків та дезінформації на тему поширення коронавірусу і черпати інформацію лише з офіційних, урядових джерел.

“Якась невинна фотографія може ввести в оману і викликати паніку, а сніжну лавину потім складно спинити”,- наголосив Моравецький.

Він закликав усіх, а особливо молодь, найближчими днями та тижні залишатися вдома.

Глава польського уряд зауважив, що ці доволі суворі заходи є “стратегічними і добре продуманими”, аби зупинити поширення коронавірусу в Польщі. Він зазначив, що ці кроки, Польща запроваджує разом з Чехією та Словаччиною однією з перших в Європі і їх прикладу скоріш за все, слідуватимуть інші країни Європи.